Ви втомилися від шаленого ритму у великому місті? Тоді ВАМ саме до нас!

Готельно-Оздоровчий комплекс «Старий Дуб» розташований на в’їзді в славнозвісний бальнеологічний курорт Трускавець. «Старий дуб» це місце для гостей, які цінують високу якість обслуговування та комфорту,і в той самий час хочуть бути поближче до природи.

Велика територія комплексу знаходиться в дубово-хвойному лісі, де ви зможете насолоджуватися природною тишею, чистим карпатським повітрям,спробувати смачні страви Карпатської кухні, оздоровитися лікувальними водами Трускавця, пройти унікальний курс процедур.

Готельно - оздоровчий комплекс «Старий Дуб» пропонує на розміщення 84 номери від затишного одномісного стандарту до сімейних апартаментів. Усі номери обладнані високоякісною технікою, зручними санвузлами, комфортабельними меблями та прекрасними краєвидами на Карпатські гори.

Привітний персонал ресторанного комплексу «Старий Дуб» почастує Вас смачними українськими та європейськими стравами, а для більш жвавих зустрічей на Вас чекають в Лоббі-Барі, щоб запропонувати смачну каву, карпатські чаї та вишукані страви A La Carte.

Лікувально-оздоровчий комплекс «Старий Дуб» подбає про Ваше здоров’я. Курортний режим,лікувальна фізкультура, теренкури, кліматотерапія, прогулянки лісом позитивно вплинуть на Ваше самопочуття. Тут Ви зможете отримати консультацію лікаря, який назначає лікувальні води, процедури, відповідну діагностику, що підходить саме Вам для покращення Вашого здоров’я.