Лікувально-оздоровчий комплекс «Старий Дуб» використовує великий обсяг природних ресурсів: мінеральні води, озокерит, ліс, чисте повітря та мальовничий ландшафт. Завдяки цьому створюються найоптимальніші умови для сприятливого впливу лікувальних факторів зовнішнього середовища на організм. На курорті лікують такі захворювання,як захворювання нирок та сечовидільних шляхів, захворювання органів шлунково-кишкового тракту, ендокринні захворювання, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання, неврологічні захворювання, порушення обміну речовин.

Лікувально-оздоровчий комплекс нашого готелю - це потужна медична база: кваліфіковані лікарі та сучасне діагностичне обладнання. Тут Ви зможете отримати консультацію від наших лікарів-терапевта, гінеколога, ендокринолога, кардіолога, невропатолога, проктолога, уролога, педіатра, фізіотерапевта.

Пропонуємо наступні види діагностики -електрокардіографія, УЗД, ректороманоскопія, кольпоскопія, фіброгастроскопія, загальні клінічні та біохімічні дослідження.

Також до Ваших послуг лікувально-водні процедури-перлинні ванни, мінеральні ванни, вуглекислі ванни, підводний душ-масаж, душ Шарко, циркулярний душ, висхідний душ, гідроколонотерапія, фізіотерапевтичні процедури, інгаляційна терапія, теплолікування, маніпуляційний кабінет, масажні кабінети.

Раціонально підібране лікування та оздоровлення в нашому комплексі - це гарантія Вашого відмінного самопочуття.