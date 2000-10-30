Готельно-ресторанний комплекс «Старий Дуб» пропонує комфортний та смачний відпочинок у Трускавці. До Ваших послуг ресторан «Старий Дуб», пропонує широкий вибір страв карпатської та європейської кухні, а також Лоббі-Бар, де Ви зможете покуштувати смачні десерти, випити запашної кави, карпатського чаю та скуштувати страви з меню A La Carte. Також для максимального комфорту до Ваших послуг служба обслуговування ROOM SERVISE - доставка їжі та напоїв в номер.