Ресторан «Старий Дуб»
Готельно-ресторанний комплекс «Старий Дуб» пропонує комфортний та смачний відпочинок у Трускавці. До Ваших послуг ресторан «Старий Дуб», пропонує широкий вибір страв карпатської та європейської кухні, а також Лоббі-Бар, де Ви зможете покуштувати смачні десерти, випити запашної кави, карпатського чаю та скуштувати страви з меню A La Carte. Також для максимального комфорту до Ваших послуг служба обслуговування ROOM SERVISE - доставка їжі та напоїв в номер.
Ціни на послугу харчування типу "шведський стіл" в готельному комплексі "Старий Дуб"
Вікова категорія
Сніданок
Обід
Вечеря
діти віком від 4ох до 7ми років
80
80
80
діти віком від 7ми до 12ти років
100
100
100
діти від 12ти років та дорослі
200
150
200
Ціна на послугу комплексного хачування в готельному комплексі "Старий Дуб"
Вікова категорія
Сніданок
Обід
Вечеря
діти віком від 4ох до 12ти років
50
50
50
діти від 12ти років та дорослі
100
100
100
Для дітей віком до 4 ох років харчування типу шведський стіл -безкоштовно
Сніданок 07.30-10.00
Обід 12.00-14.00
Вечеря 17.00-19.00
Сніданок 07.30-10.00
Обід 12.00-14.00
Вечеря 17.00-19.00