Найбільший комфортабельний номер в готелі для відпочинку всієї родини, який складається із двох спалень, гардеробної, індивідуальної кухні, велика ванна кімната з вмонтованою кутовою ванною та душовою кабіною. Також в номерах категорії Апартаменти передбачено просторі балкони. Загальна площа номеру до 60м.кв