Апартаменти
APARTAMENTS
Найбільший комфортабельний номер в готелі для відпочинку всієї родини, який складається із двох спалень, гардеробної, індивідуальної кухні, велика ванна кімната з вмонтованою кутовою ванною та душовою кабіною. Також в номерах категорії Апартаменти передбачено просторі балкони. Загальна площа номеру до 60м.кв
Трьохмісне розміщення
"Все включено"
4800 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл", лікування
"Повний пансіон"
4400 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл"
"Проживання"
4200 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, сніданок типу "Шведський стіл"