Апартаменти

APARTAMENTS

Image

Найбільший  комфортабельний номер в готелі  для відпочинку  всієї родини, який складається із двох спалень, гардеробної, індивідуальної кухні, велика ванна кімната з вмонтованою кутовою ванною та душовою кабіною. Також в номерах категорії Апартаменти передбачено просторі балкони. Загальна площа номеру до 60м.кв

Трьохмісне розміщення

"Все включено"

4800 грн/доба
  • Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл", лікування

"Повний пансіон"

4400 грн/доба
  • Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл"

"Проживання"

4200 грн/доба
  • Проживання в номері даної категорії, сніданок типу "Шведський стіл"

У номері:

  • Сучасні комфортабельні меблі
  • Балкон з виглядом на Карпатські ліси
  • Телевізор з цифровим ТВ
  • Телефон
  • Кондиціонер
  • Чайник
  • Холодильник
  • WI-FI
  • Сейф

У санвузлі номеру:

  • Кутова ванна
  • Душова кабіна
  • Біде
  • Набір рушників
  • Парфумерія для душу
  • Халат,тапочки
  • Фен
  • Пральна машина

У вартість послуги входить :

  • проживання на основних місцях в номерах обраної категорії
  • харчування типу "шведський стіл"
  • пакет лікувальних послуг в оздоровчому комплексі
  • прийом лікаря-терапевта
  • користування бюветом мінеральних вод
  • стоянка для автомобілів
  • зона wi-fi на території готелю
  • Для дітей до трьох років проживання безкоштовно,дитяче ліжко надається при попередньому запиту
  • Для дітей до семи років проживання безкоштовно без надання додаткового ліжка,сніданок -80грн.

Ціна проживання на додаткове розміщення

  • Діти від 7 до 12 років-350грн.доба
  • Діти від 12років та дорослі-500грн.доба.
  • Діти від 7 до 12 років в номері "Апартаменти"-500грн.доба
  • Діти від 12років та дорослі в номері "Апартаменти"-1000грн.доба.
  • Сніданки включено.