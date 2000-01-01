Напівлюкс
JUNIOR SUITE
Однокімнатний просторий номер з ванною кімнатою,сучасними комфортними меблями передбачений на розміщення одніє або двох осіб. Загальна площа номеру до 25м.кв. В номерах даної категорії передбачені просторі балкони з виглядом на Карпатські краєвиди.
Одномісне розміщення
"Все включено"
1700 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл", лікування
"Повний пансіон"
1500 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл"
"Проживання"
1300 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, сніданок типу "Шведський стіл"
Двомісне розміщення
"Все включено"
2200 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл", лікування
"Повний пансіон"
2000 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл"
"Проживання"
1700 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, сніданок типу "Шведський стіл"