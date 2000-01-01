Однокімнатний просторий номер з ванною кімнатою,сучасними комфортними меблями передбачений на розміщення одніє або двох осіб. Загальна площа номеру до 25м.кв. В номерах даної категорії передбачені просторі балкони з виглядом на Карпатські краєвиди.