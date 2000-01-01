Двомісний стандарт

DOUBLE

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Однокімнатний світлий  номер зі всіма зручностями передбачений на розміщення однієї або двох осіб. Кожен номер категорії стандарт оформлений у різній кольоровій гамі- тут присутня мебель   від світло-бежевих тонів  до чорно-білих. Також  номери категорії стандарт DOUBLE  передбачають просторі балкони та одне велике ліжко.Середня площа номеру складає 20м.кв.

Одномісне розміщення

"Все включено"

1450 грн/доба
  • Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл", лікування

"Повний пансіон"

1300 грн/доба
  • Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл"

"Проживання"

1000 грн/доба
  • Проживання в номері даної категорії, сніданок типу "Шведський стіл"

Двомісне розміщення

"Все включено"

2000 грн/доба
  • Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл", лікування

"Повний пансіон"

1800 грн/доба
  • Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл"

"Проживання"

1600 грн/доба
  • Проживання в номері даної категорії, сніданок типу "Шведський стіл"

У номері:

  • Сучасні комфортабельні меблі
  • Великий балкон з виглядом на Карпатські краєвиди
  • Телевізор з цифровим ТВ
  • Телефон
  • Кондиціонер
  • Чайник
  • Холодильник
  • WI-FI
  • Сейф

У санвузлі номеру:

  • Душова кімната
  • Набір рушників
  • Парфумерія для душу
  • Халат,тапочки
  • Фен

У вартість послуги входить :

  • проживання на основних місцях в номерах обраної категорії
  • харчування типу "шведський стіл"
  • пакет лікувальних послуг в оздоровчому комплексі
  • прийом лікаря-терапевта
  • користування бюветом мінеральних вод
  • стоянка для автомобілів
  • зона wi-fi на території готелю
  • Для дітей до трьох років проживання безкоштовно,дитяче ліжко надається при попередньому запиту
  • Для дітей до семи років проживання безкоштовно без надання додаткового ліжка,сніданок -80грн.

Ціна проживання на додаткове розміщення

  • Діти від 7 до 12 років-350грн.доба
  • Діти від 12років та дорослі-500грн.доба.
  • Діти від 7 до 12 років в номері "Апартаменти"-500грн.доба
  • Діти від 12років та дорослі в номері "Апартаменти"-1000грн.доба.
  • Сніданки включено.