Однокімнатний світлий номер зі всіма зручностями передбачений на розміщення однієї або двох осіб. Кожен номер категорії стандарт оформлений у різній кольоровій гамі- тут присутня мебель від світло-бежевих тонів до чорно-білих. Також номери категорії стандарт DOUBLE передбачають просторі балкони та одне велике ліжко.Середня площа номеру складає 20м.кв.