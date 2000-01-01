Двомісний стандарт
DOUBLE
Однокімнатний світлий номер зі всіма зручностями передбачений на розміщення однієї або двох осіб. Кожен номер категорії стандарт оформлений у різній кольоровій гамі- тут присутня мебель від світло-бежевих тонів до чорно-білих. Також номери категорії стандарт DOUBLE передбачають просторі балкони та одне велике ліжко.Середня площа номеру складає 20м.кв.
Одномісне розміщення
"Все включено"
1450 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл", лікування
"Повний пансіон"
1300 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл"
"Проживання"
1000 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, сніданок типу "Шведський стіл"
Двомісне розміщення
"Все включено"
2000 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл", лікування
"Повний пансіон"
1800 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл"
"Проживання"
1600 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, сніданок типу "Шведський стіл"