Люкс однокімнатний
SUITE
Однокімнатний просторий, світлий номер зі всіма зручностями передбачає розміщення однієї або двох осіб. Номер виконано у бежевих тонах з прекрасними світло-бежевими комфортабельними меблями,просторою ванною кімнатою та балконом. Загальна площа номеру 35м.кв.
Одномісне розміщення
"Все включено"
1900 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл", лікування
"Повний пансіон"
1700 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл"
"Проживання"
1500 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, сніданок типу "Шведський стіл"
Двомісне розміщення
"Все включено"
2400 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл", лікування
"Повний пансіон"
2200 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл"
"Проживання"
1800 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, сніданок типу "Шведський стіл"