Однокімнатний просторий, світлий номер зі всіма зручностями передбачає розміщення однієї або двох осіб. Номер виконано у бежевих тонах з прекрасними світло-бежевими комфортабельними меблями,просторою ванною кімнатою та балконом. Загальна площа номеру 35м.кв.