Однокімнатний світлий номер зі всіма зручностями передбачений на розміщення однієї або двох осіб. Кожен номер категорії стандарт оформлений у різній кольоровій гамі- тут присутня мебель від світло-бежевих тонів до чорно-білих. Також номери категорії стандарт TWIN

передбачають просторі балкони та два одномістних ліжка. Середня площа номеру складає 20м.кв.