ДВОМІСНИЙ СТАНДАРТ
TWIN
Однокімнатний світлий номер зі всіма зручностями передбачений на розміщення однієї або двох осіб. Кожен номер категорії стандарт оформлений у різній кольоровій гамі- тут присутня мебель від світло-бежевих тонів до чорно-білих. Також номери категорії стандарт TWIN
передбачають просторі балкони та два одномістних ліжка. Середня площа номеру складає 20м.кв.
"Все включено"
1700 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл", лікування
"Повний пансіон"
1500 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, 3-ох разове харчування типу "Шведський стіл"
"Проживання"
1200 грн/доба
- Проживання в номері даної категорії, сніданок типу "Шведський стіл"